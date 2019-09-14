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Yenice Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Mesut Özgül oldu

Yenice Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Mesut Özgül oldu
Yenice Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Mesut Özgül oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ilki düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri Şenliği, Çanakkale ve Balıkesir bölgesinden 150 güreşçinin katılımı ile gerçekleşti.

Yenice METEM güreş sahasında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri Şenlikleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan dua ile başladı. Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilki düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri Şenliğine, 8 başpehlivanın yanı sıra 150 sporcu katıldı. Başpehlivanlık final güreşinde Olçay Karaçavuş'u yenen Mesut Özgül başpehlivan oldu.

Öte yandan, 2020 yılı güreş ağalığını 55 bin liraya Yeniceli iş adamı Hüseyin Turna aldı. Güreşlere; Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Mehmet Güngör, MHP Yenice İlçe Başkanı Yener Korkmaz, AK Parti Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Arslan, Hilmi Ünal, MHP Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan ile çok sayıda güreş sever katıldı.

Sevdanur Şahin

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