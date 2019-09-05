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Yenice'de su kullanamayan köylülere destek

Yenice'de su kullanamayan köylülere destek
Yenice'de su kullanamayan köylülere destek

Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt tarafından sınırları içerisindeki suyu kullanamamaktan şikayetçi olan köylülerine destek geldi.

Almanya'da Yeniceli gurbetçileri bir arada tutmak için kurulan Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde kaynak suyu araması yapan iş makinesinin geri çekilmesine tepki gösteren köylülerinin yanında olduğunu belirtti. Kurt, "Köylülerimizin sınırları içerisinde bulunan suyu kullandırtmamak için yapılan bu girişimlerin karşısındayız. Köylülerimiz tepkilerinde haklıdır. Yetkililerden yardim istiyoruz yoksa bu sıkıntı iki köyü karşı karşıya getirecek. Sınırlar içerisindeki suyu başkasının kullanması doğru değildir" dedi.

Ersin Turan - Rıdvan Bostancı

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