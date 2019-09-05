Yenice'de su kullanamayan köylülere destek

Almanya'da Yeniceli gurbetçileri bir arada tutmak için kurulan Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde kaynak suyu araması yapan iş makinesinin geri çekilmesine tepki gösteren köylülerinin yanında olduğunu belirtti. Kurt, "Köylülerimizin sınırları içerisinde bulunan suyu kullandırtmamak için yapılan bu girişimlerin karşısındayız. Köylülerimiz tepkilerinde haklıdır. Yetkililerden yardim istiyoruz yoksa bu sıkıntı iki köyü karşı karşıya getirecek. Sınırlar içerisindeki suyu başkasının kullanması doğru değildir" dedi.

Ersin Turan - Rıdvan Bostancı