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'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası başladı

'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası başladı
'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası başladı

'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası kapsamında bağış yapılacak banka hesap numaraları açıklandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#YenidenBüyükBursaspor için başlattığımız kampanyamıza ilk bağışı gerçekleştirdim. Yeşil-Beyaz sevgisini yüreğinde taşıyan herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

1 forma bedelinin 100 TL olarak açıklandığı kampanyada hesap numaraları da açıklandı. Buna göre kampanya kapsamındaki hesap numaraları şöyle:

TL Hesabı: 2047001963165001

IBAN: TR 5500 0100 2047 0019 6316 5001

Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047

Dolar Hesabı: 2047001963165002

IBAN: TR 2800 0100 2047 0019 6316 5002

Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047

Euro Hesabı: 2047001963165003

IBAN: TR 9800 0100 2047 0019 6316 5003

Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047

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