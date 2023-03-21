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Yeniden ibadete açılmak için gün sayan tarihi Vaniköy Camii havadan görüntülendi

Yeniden ibadete açılmak için gün sayan tarihi Vaniköy Camii havadan görüntülendi
Yeniden ibadete açılmak için gün sayan tarihi Vaniköy Camii havadan görüntülendi

"Boğazın incisi" olarak nitelendirilen yalı camilerinden olan ve 2 yıl önce çıkan yangında büyük tahribat gören 358 yıllık Vaniköy Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları sonlandı. Tekrar ibadete açılmak üzere gün sayan tarihi cami havadan görüntülendi.

Yeniden ibadete açılmak için gün sayan tarihi Vaniköy Camii havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Osmanlı padişahlarından 4. Mehmed devrinde, Vani Mehmed Efendi tarafından 1665 yılında yaptırılan, büyük bir kısmı ahşaptan oluşan ve "Vaniköy Camii" olarak da bilinen Vani Mehmed Efendi Camii, 15 Kasım 2020'de meydana gelen yangında büyük hasar almıştı.

Yangının ardından kullanılmaz hale gelen caminin tekrar ihya edilmesi içi restorasyon çalışmaları hazırlandı. Camideki çalışmalar, 8 Temmuz 2021'de Koruma Kurulunca onaylanan restorasyon projesi ile başladı. Yangından yaklaşık 1 yıl önce kaydedilen caminin 3 boyutlu lazer tarama görüntülerinden de faydalanarak cami aslına uygun şekilde restore edilerek yangının izleri silindi. Cami ve bitişiğindeki hünkar kasrı ile avluda bulunan müştemilat, şadırvan ve parsel duvarlarındaki restorasyon ve onarım çalışmaları da sonlandı. Yangının ardından camide başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Küllerinden yeniden doğan tarihi cami tekrar ibadete açılmak için gün sayıyor.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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