Yeniden Refah lideri Erbakan, D-8'in kuruluş yıldönümü toplantısında konuştu

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yıldönümü toplantısı, Çırağan Sarayında gerçekleştirildi. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, teşkilata üye ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı anlatan tanıtım filmin izlenmesinden sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kürsüye çıktı.

Erbakan, konuşmasında, dünya üzerinde adil ve eşit bir düzen olmadığını söyleyerek, D-8 olarak bu düzeni değiştirmek için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Üye ülkelerin son derece önemli kaynak ve imkanlara sahip olduğunu ifade eden Erbakan, bu teşkilatın sadece 8 ülkeyi değil, 57 Müslüman ülkeyi ve 160 ezilen ülkeyi ilgilendirdiğini söyledi.

“Bu dünyada bazıları eşittir ama bazıları daha eşittir”

D-8'in İslam dünyası ve ezilen toplumlar için önemine dikkat çeken Erbakan, “Tarihi bir günü yaşıyoruz. D-8 organizasyonunun 25'inci kuruluş yılı idrak ediliyor. D-8 organizasyonu, adımı yeni bir dünyanın çekirdeği, adil bir dünyanın ilk ve tek resmi ve somut adımı niteliğini taşıyor. Bu nedenle son derece büyük önem arz ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi, hiç kimse mevcut, içinde bulunduğumuz dünyanın adil temeller üzerine inşa edildiğini söyleyemez. Bazıları eşittir ama bazıları daha eşittir. Adalet bir kısım insanlar, imtiyazlar için vardır ama 7 milyar insan için yoktur; sömürü vardır. Maalesef güçlünün haklı sayıldığı, güçsüzün ezildiği bir dünyada yaşıyoruz. Milli Görüş olarak bunu 52 senedir ifade ediyoruz. D-8'in kuruluş amaçlarının başında gelen asıl saik de zaten budur” dedi.

“D-8 ülkeleri 1,9 trilyon dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip”

D-8'e üye ülkelerin potansiyellerinden bahseden Erbakan, “7 milyarlık dünyada 1,2 milyarı aşan nüfusa sahip 8 tane Müslüman ülke. 7 buçuk milyon kilometrekare toprağa sahip 8 tane Müslüman ülke. Dünyada kanıtlanmış petrol rezervinin yüzde 12'sine sahip, kanıtlanmış doğalgaz rezervinin yüzde 22'sine sahip bu 8 Müslüman ülke. Bu ülkeler, genç, dinamik, sürekli artan bir nüfusla, muazzam bir iş gücü potansiyeline sahip. İslam Konferansı Örgütüne üye bütün Müslüman ülkelerin toplam gelirinin yüzde 60'ını bu 8 ülke yapıyor. İslam Konferansı Örgütü üyesi tüm ülkelerin nüfuslarının yüzde 65'ini bu 8 tane Müslüman ülke oluşturuyor. Yine Müslüman ülkelerin toplam dış ticaretinin yüzde 58'ini bu 8 Müslüman ülke temsil ediyor. 8 ülkenin toplam gayri safi milli hasılası 4 buçuk trilyon dolar seviyesine geldi. İhracatları 900 milyar dolar, ithalatları 980 milyar dolar. Yani 1,9 trilyon dolarlık bir dış ticaret hacmine sahipler” diye konuştu.

“D-8 57 Müslüman ülkeyi ve 160 ezilen ülkeyi de ilgilendiriyor”

D-8'in en önemli amacının dünya üzerinde eşitlik ve adaleti sağlamak olduğunu kaydeden Erbakan, “Bu ülkelerin bir araya gelmesi, sadece bu ülkeleri ilgilendirmiyor. 57 Müslüman ülkeyi ve 160 ezilen ülkeyi de ilgilendiriyor. Çünkü onların da kurtuluşu için atılmış bir adımdır. Bu kurtuluş dört adımda gerçekleşecek. Birincisi D-8'in kurulması, bu gerçekleştirildi. İkincisi, D-60 hedefine ulaşılması, 57 Müslüman ülkenin toplanması, aynen D-8 gibi D-60'ın hayata geçmesi. Üçüncü adım, D-160'ların kurulması, yani 5 milyar ezilen insan, 160 tane ezilen ülkenin adil bir dünya için bir araya toplanmaları. Dördüncü adım da, G-20'ler ile D-160'ların yeni ve adil bir dünyayı kurmak üzere bir araya gelmeleri, masaya oturmalarıdır. Bu dört adımla, adil bir dünyanın kurulması ve kurtuluş gerçekleşecek. Bu yeni dünya, adil bir dünya, paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin hakim olduğu bir dünya olacak” ifadelerini kullandı.