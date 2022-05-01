Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Başta Türk milleti olmak üzere tüm İslam aleminin her gününü bayram sevinciyle yaşamasının en büyük temennileri olduğunu ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

“Ramazan ayının rahmet ve bereket havasını soluduğumuz günleri geride bırakarak, Rabbimizin bütün Müslümanlara bir hediyesi olan en sevinçli günlerimiz olarak gördüğümüz Ramazan Bayramına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocukların büyük bir heyecanla beklediği bayram harçlıklarının anne ve babalara yük olmadığı, misafirlere ikram edilecek bir tabak tatlı için ince ekonomik hesapların yapılmadığı, bayramlık yeni bir kıyafet almak yerine 'eskileri giyeriz' sözlerinin konu olmadığı, akraba ziyaretine giderken benzin ve bilet fiyatlarının aile bütçesine ağır gelmediği, akraba ve dost sohbetlerinde ekonomik sorunların konu olmadığı bayramlar yaşansın istiyoruz.”

"Herkesin refah içinde olduğu bayramlar için çalışıyoruz"

"Böyle bir Türkiye'yi sadece bayram günleri için değil her gün için hayal ediyoruz" diyen Erbakan, bu hedefe ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “Bu hayale kavuşmak, o güzel günleri milletimize yaşatabilmek için Yeniden Refah Partisi olarak ekonomik-sosyal bütün alanlarda hazırladığımız projelerimizi ortaya koyuyor, tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyor, ülkemizi ve milletimizi hak ettiği noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu çalışmaları yaparken en büyük desteğimiz olarak başta siz olmak üzere, 85 milyon kardeşimizi görüyor ve sizleri ülkemizin, milletimizin ve tüm insanlığın selameti için yapılan bu samimi çalışmalara destek olmaya davet ediyorum. Herkesin refah içinde olduğu, mutlu bayramlarda hep birlikte olmak ümidiyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Doğukan Can Yüksel