Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz'

FATİH ERBAKAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz. Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim.

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