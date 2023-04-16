Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi tarafından 'Türkiye'nin Değerleri' isimli İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, partinin milletvekili adayları ve birçok siyasi parti temsilcisi katıldı.

“Küçük hesapların içerisine girmedik”

7'li masa hakkında konuşan Fatih Erbakan “Ülkemizi milletimizi 7'li masa dediğimiz karanlık ittifaka teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştır. Bu ittifak kararında milletvekili pazarlığı ve bakanlık pazarlığı gibi küçük hesapların içerisine girmedik. Sadece bu 7'li kaos ittifakına, 7'li karanlık masaya ülkeyi ve milleti teslim etmemek için, bu yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz” dedi.

“Parti olarak mücadele verdik”

LGBT konusuna değinen Erbakan, “Bizler meclis dışında Yeniden Refah Partisi olarak son derece etkili ve yapıcı bir muhalefeti ortaya koyduk. EYT noktasındaki mağduriyetlerin giderilmesi, bununla beraber İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması Ayasofya'nın yeniden cami haline gelmesi, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin korunması ve LGBT sapkınlığa karşı uyanık olunması gibi alanlarda parti olarak mücadele verdik” şeklinde konuştu.

“Yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı'na katıldık”

İttifaka katılma sebebini açıklayan Genel Başkan Erbakan ”Bu ittifaka katılmamızın önemli sebebi 7'li masaya, kaos ittifakına ve karanlık güçlere Türkiye'yi teslim etmemektir. Bu 7'li kaos ittifakına geçit vermemektir. Yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı'na katıldık” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı ile ilgili konuşmalarını sürdüren Erbakan “Zulüm 1453'te başladı, Osmanlı Dönemi'ni zulüm dönemi olarak tanımlayan bir anlayış ve aynı çizgide devam ediyor. Ecdadımızla milletin inancıyla geçmişiyle tarihiyle problem yaşayan bir zihniyet, 4-6 yaş arasında çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmenin çağ dışılık ve Taliban zihniyeti olduğunu söylüyor” dedi.

“İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara gelir gelmez tekrardan yürürlüğe koyacağız, diyen bir 7'li masayla karşı karşıyayız”

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşan Fatih Erbakan “Namus kavramının kökünü kazımak amacına sahip olan İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara gelir gelmez tekrardan yürürlüğe koyacağız, diyen bir 7'li masayla karşı karşıyayız. İstanbul Sözleşmesi'nin maddesinde namus kavramının kökünün kazınması gerektiği yer alıyor. Bu millet yıllar boyu asırlar boyu namusuma halel gelmesin diye savaşlarda şehit düştü. Böyle bir millete böyle bir sözleşmeyi dayatacaksınız. İçlerinden bir tanesi de 'Bu sözleşme benim meselem, ben bununla gurur duyuyorum' elbette ki geldiğimiz zaman tekrar bunu yürürlüğe koyacağız diyor. İstanbul Sözleşmesi'ne kutsal metin gibi sahip çıkmaya kalkıyor" diye konuştu.

“7'li masanın cumhurbaşkanı adaylarına LGBT akımının Türk aile yapısına zarar verip vermediği soruluyor”

Eş cinsel evliliklerle ilgili konuşan Genel Başkan “7'li masanın cumhurbaşkanı adaylarına LGBT akımının Türk aile yapısına zarar verip vermediği soruluyor. Adaylar ‘Ne münasebet efendim. Neden zarar versin. Herkes kendi tercihinde özgürdür gayet tabiidir' şeklinde cevap veriyor. Şu anda 7'li masanın Cumhurbaşkanı adayının internette bulunan bu videosunu izleyebilmeniz mümkün. 7'li masanın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na eşcinsel evliliklere nasıl baktığı soruluyor. Belediye başkanı ise 'Gayet doğal bir şey normal karşılıyorum ancak toplum henüz buna hazır değil' diyor" dedi.

“Başörtüsüne anayasal güvence iktidar kanadı tarafından meclise getirilmeye çalışıldı”

7'li masanın başörtüsüne bakışı ve PKK tarafından desteklenmesini eleştiren Erbakan “Başörtüsüne anayasal güvence iktidar kanadı tarafından meclise getirilmeye çalışıldı. Laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle bugün 7'li masada bulunan ve mecliste grubu olan partiler olarak karşı çıktılar. Biz bu başörtüsünü anayasal güvence konusuna destek vermeyiz dediler. 28 Şubat döneminin o karanlık günlerini bizlere hatırlatan bir yapı işte böyle bir 7'li masanın ülkemizi milletimizi uçuruma sürüklemesine asla müsaade edemez. 7'li masanın destekçisi olan HDP'nin yedek partisi olan Sol Yeşiller Partisi seçim bildirgesinde ‘Bu ülkede zorunlu din dersini tamamen kaldıracak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarını tamamen durduracağız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı haline getireceğiz' şeklinde ifadeler yer alıyor. PKK'nın bir üst düzey yöneticisi çıkıp 7'li masaya desteğini açıkladı. En son yine PKK'nın önde gelen yöneticisi çıkıp 7'li masaya mutlaka ortak listeyle gitmeniz gerekiyor, dedi. Bu PKK yöneticisinin açıklamasının ertesi günü 4 tane parti CHP listesinden seçimlere girme kararı aldı. Böyle bir zihniyete Türkiye'nin teslim edilmesine asla müsaade edemezdim. Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta bu zihniyete sahip tarihiyle köküyle inancıyla değerleriyle savaşanlara gereken cevabı en güçlü şekilde verecek.” şeklinde konuştu.

Hacer İnci



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