Yenidoğan bakımının yeniliklerini anlattılar

Beykent Üniversitesi 25'inci yıl bilimsel etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Neonatolojide Güncel Protokoller' Sempozyumu son buldu. Sempozyum bu yıl ilk kez, İstanbul Avrupa yakasında çalışmakta olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ile Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerine yönelik gerçekleştirildi.

Yeni doğan bebeklerin, özellikle hasta veya prematüre yenidoğanların tıbbi bakımından oluşan bir pediatri uzmanlığı olan Neonatoloji alanındaki yenilikler ve güncel kılavuzlar paylaşıldı.

Sempozyumun oturum başlıkları ise şu şekildeydi:

“Yenidoğanda ağrı yönetimi, Preterm bebeğin beslenmesi, Term bebeğin beslenmesi

Yenidoğanda Hemodinami, Yenidoğanda RDS'ye yaklaşım, Doğum odası yönetimi

COVID-19 döneminde RSV Profilaksisinin artan önemi ve Palivizumab

taburcu öncesi değerlendirme”