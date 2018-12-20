Yenikapı Metro İstasyonu'nda şüpheli valiz alarmı

Olay, Yenikapı Metro İstasyonu çıkışında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlilerin metro çıkışındaki valizden şüphelenmesi üzerine polis ekiplerine bilgi verildi. Şüpheli valizin bulunduğu nokta ve çevresi güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Vatandaşlar olay yerinden uzak bir noktaya doğru uzaklaştırıldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizin içerisinden battaniye çıktı. Şüpheli valiz, Yenikapı-Hacıosman arasında gerçekleştirilen metro seferlerinde aksamaya yol açmadı.

Caner Sönmez