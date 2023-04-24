Yenilenebilir Enerji Konferansının 13'üncüsü 4 Mayıs'ta

IRENEC 2023, Türkiye Yenilenebilir Enerjisi Birliği, EUROSOLAR Türkiye tarafından organize edilen ve pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon tarafından desteklenen 13'üncü Uluslararası Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 4 - 6 Mayıs tarihlerinde İstanbul Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenecek.

Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliği (EUROSOLAR) Türkiye Başkanı, İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yrd. Dr. Tuğba Dinçbaş, Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliği Genel Sekreteri Stefan Gsanger, EUROSOLAR Başkanı Prof. Peter Droege, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve birçok isim konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

Konferans, “Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması, Enerji Dönüşümü 2050, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Uygulamaları” olarak 4 ana başlıkta düzenlenecek.

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