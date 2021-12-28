Yenilenen ILGAR'ın TSK'ya teslimatı sürüyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarını TSK'ya gerçekleştirdik. Elektronik Taarruz amacıyla geliştirdiğimiz, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, taktik sahada güvenlik güçlerimize büyük avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemi

ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemi, farklı frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine Elektronik Taarruz (ET) uygulanması amacıyla geliştirildi. Hedef bantların haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılmakta.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi. Karıştırma etkinliğini arttırmaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş görev planlama yazılımı, mobil kullanım konsepti, reaktif karıştırma yeteneği gibi özellikleri ile sahada Elektronik Harbin önemli bir kuvvet çarpanı olarak görev alıyor. Geçtiğimiz yıllarda teslimatları gerçekleştirilen sistemlere ilave olarak yeni ILGAR Sistemlerinin kabul test faaliyetleri tamamlanarak TSK envanterine kazandırıldı.

Utku Şimşek

