Yenilenen Turkcell Bulut platformu şirketlere esnek kaynak yönetimi sağlıyor

Dijital bulut platformu Turkcell Bulut'un internet sitesi, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeniden tasarlandı. Bu sayede şirketlere 8 dakika içerisinde sanal sunucu veya sanal veri merkezi oluşturma imkanı sunan platform, internet sitesi üzerinden tek bir işlemle kaynak değişikliği yapılmasını sağlıyor. Dijitalleşen şirketlerin istedikleri yerden verilerini yönetebildiği platform, sunduğu dijital platform sayesinde hızlı satın alma, kurulum, şeffaf destek ve faturalama süreçleriyle de farklılaştığı belirtildi. Yeni tasarımıyla hızlı ve sade bir ara yüze sahip olan platform, kullanıcı dostu ekranlarıyla şirketlere kolaylık sağladığı belirtiliyor.

Üstün teknolojik altyapıları üzerinden kullanıcılarına kaliteli dijital müşteri deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Şirket olarak ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Türkiye'nin büyük veri merkezi işletmecisi olarak bulut bilişim hizmetlerine yatırım yaparak Tier-3 sertifikalı veri merkezimiz üzerinden şirketlere 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bununla birlikte sahip olduğumuz ISO27017 sertifikası ve bulut hizmetleri güvenliğimiz ile uluslararası alanda kabul görüyoruz. Ülkemizin bulut platformu Turkcell Bulut ile şirketlerimizin değişen ihtiyaçlarını şirket güvencesiyle doğru şekilde karşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda platform internet sitemizi yeniden tasarlayıp müşterilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurumlarımıza uçtan uca dijital çözümler sunduğumuz şirketimiz Dijital İş Servisleri ile değişen ihtiyaçları yakından takip ederek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.