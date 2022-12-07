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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk'ü yaralayan saldırgan yakalandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk'ü yaralayan saldırgan yakalandı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk'ü yaralayan saldırgan yakalandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakladıktan sonra kaçan saldırgan Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Saldırgan, sağlık kontrolünün ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk'ü yaralayan saldırgan yakalandı - Tıkla İzle

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Edinilen bilgiye göre, Yenilik Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Öztürk Yılmaz'ı bıçakladıktan sonra kaçan saldırgan Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Yakalanan saldırgan sağlık kontrolünün ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Enes Özkan
 

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