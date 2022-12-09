Yenilik Partisi Lideri Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Serhat K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.