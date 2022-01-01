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Yeniyıla led ışıklarla süslediği otomobiliyle girdi

Yeniyıla led ışıklarla süslediği otomobiliyle girdi
Yeniyıla led ışıklarla süslediği otomobiliyle girdi

Tokat’ta led ışıkla yılbaşı ağacı gibi süslenen otomobil görenlerin dikkatini çekti.

Yeniyıla led ışıklarla süslediği otomobiliyle girdi - Tıkla İzle

Tokat'ta yeni yıla renkli girmek isteyen Şükrü Tenşi (38) otomobilini kendi imkanları ile süsledi. Tenşi, led ışıklarla otomobilinin tavanından kapılarına kadar dört bir tarafını ışıklarla donattı. Trafiğe kapalı alanda bulunan iş yeri önünde aracını sergileyen Tenşi, ışıltı bir hayatı sevdiğini söyledi. Otomobilini bukalemun gibi renk değiştirir hale getirdiğini belirten Tenşi, “Otomobilin led lambalarının donanımını kendim hazırladım. 12 bobin led lambası kullandım. Ruhsata ekli olmadığı için trafiğe çıkartmıyorum. Sadece bugüne özel olarak bunu yaptım. Yarın sabaha bulamayacaksınız” dedi.

Görenlerin şaşkınlıkla bakıp fotoğraf çekindiğini belirten Tenşi, yeni yıla renkli girdiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Nurhan İçmez

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