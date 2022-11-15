Yer altından kilometrelerce yürüyerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar hal esnafını canından bezdirdi

Örtü altı tarımın merkezi Antalya'da her gün binlerce çiftçi ve işletmeci tarafından kullanılan Antalya Toptancı Hali'nde kablolara dadanan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Özellikle gece saatlerinde halin altında bulunan yer altı elektrik hatlarının ve fiber internet kabloların çekildiği tünellerden kilometrelerce yürüyerek hale gelen hırsızlar bakır elektrik ve internet kablolarını çalarak aynı güzergâh üzerinden dışarı çıkıyor. Elektrikleri kesilen esnafın ise en çok soğuk hava deposunda bulunan ürünleri zarar görüyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığına ürün bildirimi yapamayan işletmeciler, urun sevkiyatı yapamadıklarını belirtti. 400 dönüm alan üzerine kurulu, 850 iş yerinin yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin günlük nüfusu 10 bini aşarken, işletmeciler yaşanan hırsızlık olaylarına çözüm bulunmasını talep etti.

“Hırsızlar Yeşildere'den giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar”

Soruna bir önce çözüm bulunmasını isteyen Antalya Hal Komisyoncular DernekBaşkanı Hasan Ali Yılmaz ise şöyle konuştu:

“Biz günlük satmış olduğumuz ürünlere künye bildiriyoruz. Her kestiğimiz fatura aynı zamanda maliye bakanlığına bildiriliyor. Bu bildirilmedi zaman biz ceza yiyoruz. Burada elektrik kablolarının çalınması ile birlikte telefon kabloları da çalınıyor. Diğer taraftan birçok işyerimizde soğuk hava depolarımız var; burada elektrik olmayınca ürünlerimiz çürüyor. Bu hırsızlardan çok çekmeye başladık. Hırsızlar Yeşildere'den giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar. Yer altı kablolarını keserek aynı güzergâhtan geri çıkıyorlar. Şuana kadar 20'nin üzerinde hırsız yakalandı. En son benim işyerimin elektrik kablosunu çalanlar tutuklandı. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor ama yer altında bulunan kabloları çalanlar daha çok madde bağımlısı kişiler. Ölümden korkusu olmayan insanlar, bunlarla mücadele etmek çok zor” sözlerine yer verdi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

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