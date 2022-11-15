İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yer altından kilometrelerce yürüyerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar hal esnafını canından bezdirdi

Yer altından kilometrelerce yürüyerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar hal esnafını canından bezdirdi
Yer altından kilometrelerce yürüyerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar hal esnafını canından bezdirdi

Örtü altı tarımın merkezi Antalya Toptancı Hal içerisinde hemen hemen her gün yer altındaki kanalizasyon ve şebeke hatlarından 5-6 kilometre yürüyerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Yaşananlara isyan eden Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Bu hırsızlardan çok çekmeye başladık. Hırsızlar Yeşildere mahallesinden giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar. Yer altı kablolarını keserek aynı güzergâhtan geri çıkıyorlar

Yer altından kilometrelerce yürüyerek elektrik kablolarını çalan hırsızlar hal esnafını canından bezdirdi - Tıkla İzle

Örtü altı tarımın merkezi Antalya'da her gün binlerce çiftçi ve işletmeci tarafından kullanılan Antalya Toptancı Hali'nde kablolara dadanan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Özellikle gece saatlerinde halin altında bulunan yer altı elektrik hatlarının ve fiber internet kabloların çekildiği tünellerden kilometrelerce yürüyerek hale gelen hırsızlar bakır elektrik ve internet kablolarını çalarak aynı güzergâh üzerinden dışarı çıkıyor. Elektrikleri kesilen esnafın ise en çok soğuk hava deposunda bulunan ürünleri zarar görüyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığına ürün bildirimi yapamayan işletmeciler, urun sevkiyatı yapamadıklarını belirtti. 400 dönüm alan üzerine kurulu, 850 iş yerinin yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin günlük nüfusu 10 bini aşarken, işletmeciler yaşanan hırsızlık olaylarına çözüm bulunmasını talep etti.

“Hırsızlar Yeşildere'den giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar”

Soruna bir önce çözüm bulunmasını isteyen Antalya Hal Komisyoncular DernekBaşkanı Hasan Ali Yılmaz ise şöyle konuştu:

“Biz günlük satmış olduğumuz ürünlere künye bildiriyoruz. Her kestiğimiz fatura aynı zamanda maliye bakanlığına bildiriliyor. Bu bildirilmedi zaman biz ceza yiyoruz. Burada elektrik kablolarının çalınması ile birlikte telefon kabloları da çalınıyor. Diğer taraftan birçok işyerimizde soğuk hava depolarımız var; burada elektrik olmayınca ürünlerimiz çürüyor. Bu hırsızlardan çok çekmeye başladık. Hırsızlar Yeşildere'den giriyorlar, 5-6 kilometre yer altından geliyorlar. Yer altı kablolarını keserek aynı güzergâhtan geri çıkıyorlar. Şuana kadar 20'nin üzerinde hırsız yakalandı. En son benim işyerimin elektrik kablosunu çalanlar tutuklandı. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor ama yer altında bulunan kabloları çalanlar daha çok madde bağımlısı kişiler. Ölümden korkusu olmayan insanlar, bunlarla mücadele etmek çok zor” sözlerine yer verdi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

İLGİLİ HABER
Hırsızlar bu kez çiftçinin buğdayına göz dikti Hırsızlar bu kez çiftçinin buğdayına göz dikti
İLGİLİ HABER
Dükkana pencereden giren hırsız, poşet dolusu cep telefonu çaldı Dükkana pencereden giren hırsız, poşet dolusu cep telefonu çaldı
İLGİLİ HABER
Esenyurtta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.