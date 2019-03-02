Yer: Bitlis! Evler kar altında kaldı

Kar yağışı kentte hayatı olumsuz yönde etkilerken, en çok etkilenen ise tek katlı evler oluyor. Tamamen kara gömülen tek katlı evlerini açmak için vatandaşlar yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının en etkili olduğu kentlerden biri olan Bitlis'te ise 2 gündür süren yağış ile birlikte kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı. Araçların kara gömüldüğü kentte 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 70 köye ulaşımın sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti. Bitlis Belediyesi ve kara yolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Vahit Olcay