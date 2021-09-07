Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı

Olay ilçenin Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik ilkokulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre elektrik dağıtım şirketi tarafından elektrik kablolarının yer altına alındığı çalışmada, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik kablosu patladı. Patlamanın etkisiyle yakınlarda bulunan 13 yaşındaki Harun S. yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elektrik dağıtım şirketi akımı keserken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Faciadan dönüldü

Olayın gerçekleştiği bölgenin yakınında okul bulunurken, olayın öğrencilerin giriş çıkışına denk gelmemesi sayesinde büyük bir faciandan dönüldü.

Mevlüt Bayraktar

