Yerçekimini Altüst Eden Buluş Türkiye'de

Tasarımın ve sihrin bir araya getirilerek, insanı tasarım ötesinde bir teknolojiyle karşılaştıran Flyte teknolojisi, Türkiye'de ilk kez Eren Güney tarafından, dekorasyon meraklıları için tanıtılıyor. Manyetik levitasyon LED ışık ile birleştiğinde, etrafınızda yüzen ampuller, saksılar ve hayal gücünüzün alamayacağı kadar farklı konseptlerle, dekorasyon ürünü yaptırmanız mümkün oluyor.

Evinizde ya da ofisinizde misafirlerinizi şaşırtacağınız muhteşem konseptlerle hazırlanan havada yüzen nesneler, minimal tasarımı ve manyetik büyüyü birleştiren sihirli teknoloji Flyte ile, her ev ve ofiste, mükemmel bir dekorasyon ve tasarım hediyesi olarak kullanılabilir.

Ülkemizde ilk defa Eren Güney tarafından kullanılan ve ülkemizde ilk ve tek olan yüzen teknoloji Flyte, özel tasarımlara da sahip. 2 cm'den 20 cm yükseklik yanında 50 gr'dan 15 kg ağırlığa kadar özel ürün tasarladıklarını söyleyen Eren Güney, ampul koleksiyonlarında Nikola, Manhattan, Royal ve Buckminster olmak üzere 4 farklı ampul modeli olduğunu vurguluyor.

Yerçekimi kurallarının altüst olduğu kablosuz ürünler, son zamanların en çok konuşulan dekorasyon stilleri arasında yer alırken; kablosuz teknoloji ve manyetik levitasyon sayesinde göz alıcı ürünler ve şaşırtan projeler yanında birçok ürün tasarlanabiliyor. Sanatın, teknolojinin ve hayal gücünün bir araya getirildiği ikonik ürünler, çağımızın dekorasyon anlayışına da yeni bir tarz katıyor.

Havada yüzen ürünler, bulunduğu ortama yepyeni bir hava katarken, yerçekimine meydan okumanın verdiği hazzı yaşamak ise muazzam oluyor. Flyte, manyetik levitasyon ve kablosuz elektrik akımı, Türkiye'de ilk defa, genç girişimci Eren Güney tarafından uygulanıyor.

Birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı ve hayal gücünün sanat ve teknolojiyle birleştiği levitasyon teknolojisi, dekorasyon anlayışının daha da ileri gideceğini gösteriyor. Hayal gücüne sınır koymak istemeyenlerin tercih ettiği ancak her kesimin dikkatini çeken ürünlerin tasarlandığı patentli teknoloji için Flyte CEO'su Eren Güney; bu sistemle ilgili girişimde bulunmak isteyen kişilerin de firmaya bayilik başvurusunda bulunabileceğini belirtiyor. Kablosuz elektrik akımı ve manyetik levitasyon sisteminin, dekorasyona katacağı havayı herkesin yaşaması gerektiğini savunun genç CEO, hayata geçirdikleri tasarımlarla, ezber bozmaya devam edeceklerini belirtiyor.