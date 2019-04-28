Yerde bulduğu cüzdanı içindeki paralarla birlikte sahibine teslim etti

Uluyol Caddesi'nde esnaflık yapan Muhammet Işık, yerde cüzdan buldu. Bulduğu cüzdanı kontrol eden esnaf, içinde bir miktar para ve kimlik olduğunu gördü. Işık, hemen 155'i arayarak cüzdan bulduğunu söyledi. İçinde 155 lira bulunan cüzdanı sahibine verilmek polise üzere teslim etti. Cüzdan sahibi Mehmet Bostancılar, dürüst esnafa teşekkür etti.

Esnaflığın bunu gerektirdiğini ifade eden Işık, "İş yerinde otururken yerde cüzdan olduğunu gördüm, hemen aldım. İçine baktığımda 155 lira para ve kimlik kartları vardı. Fabrikada çalışan genç bir arkadaşa aitmiş. Polisi arayarak cüzdanı teslim ettim. Herkesin böyle davranması gerekir" dedi.

Burak Türker - Ahmet Küçükkaraca

