Yerde yatan yaralı oğlunu alnından öperek sakinleştirdi

Kaza saat 10.00 sıralarında Baltalimanı Hisarüstü Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BPS 890 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden B.E, hızını alamayarak önce inşaat önündeki korkuluklara çarptı. Ardından aracıyla İSKİ'nin altyapı çalışması yaptığı çukura yuvarlandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı genç, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kaza haberini alan anne olay yerine koştu. Yerde yaralı halde yatan oğlunu gören anne gözyaşlarına hakim olamadı.

Batuhan Altınbaş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.