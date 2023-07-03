Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı

Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin tepkisini çeken olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gençlerden oluşan iki grup arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu kavgada taraflar birbirlerine zarar vermeye başladı.

Yüzüne tekme attı

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde gençlerden biri aldığı darbe sonucu yerde yığıldı. Tam bu sırada karşı taraftan bir genç ise yerdeki kişinin yüzüne sert bir şekilde tekme attı. Tekmenin sesi görüntülere yansırken, darbeyi alan ve yere yığılan genç uzun süre hareketsiz kaldı.

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