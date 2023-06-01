Yerden 226 metre yükseklikte vandallığı görenler ‘pes' dedi

Afyonkarahisar kent merkezinde volkanik özellikli, yerden yüksekliği 226 metre olan doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerine inşa edilen tarihi Karahisar Kalesi son yıllarda vandalların hedefi oldu. M.Ö. 1350 yıllarında Hitit imparatoru II. Murşil zamanında Arzava seferinde mustahkem mevki olarak kullanılan kale önce Hapanuva; Roma ve Bizans dönemlerinde Akroenos adıyla, Selçuklu Hanedanı'ndan itibaren ise Karahisar adı ile anılmaya başlandı.

600 merdiven basamağı ile çıkılan kalenin eteklerindeki taşlardan başlayarak merdiven ve sur duvarlarını sprey boyalar ile yazılan yazılarla kirletildi. Kendi bilmez kişiler adeta hiç üşenmeden kalenin tepesine çıkarak tarihi surlara bile yazılar yazdı.

Akıllara durgunluk veren yazı

Kaleyi gezmeye gelen ziyaretçileri ise yapılanlara bir anlam veremezken, duruma tepki gösterdi. Yazıları görenlerin ilk yorumu ise ‘bir insan neden 226 metre yükseğe çıkarak böyle bir şey yapar' oldu.

Vandalların ‘Afyon Kalesi korunması gerekli tescilli kültür varlığıdır' tabelasının altına bile yazması akıllara durgunluk verdi.

Gizem İde

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