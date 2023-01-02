Yerden 350 metre yükseklikte top sektirdi

Elazığ Sportif Havacılık Kulübü'nün her hafta düzenlediği yamaç paraşütü etkinliğine katılan 32 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Ümit Muslu, sıra dışı bir olaya imza attı. Muslu, Hazar Gölü manzarası eşliğinde 2 bin 700 rakımlı Hazarbaba Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın keyfine futbol topu ile renk ve aksiyon kattı. Hava sıcaklığının -5 derece olduğu anda uçuş yapan Muslu, yerden 350 metre yüksekte top sektirdi. O anlar aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Yakup Sağlam

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