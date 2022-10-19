Yere düşen Türk bayrağını direğe asmak isterken düşen vatandaş ölümden döndü

Olay, Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mustafa İm (62), rüzgarın etkisi ile yere düşen Türk bayrağını direğe asmak istedi. Bayrağı asmak için direğe çıkan Mustafa İm, yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İm, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırık, kaburgalarında ise çatlakların olduğu belirlenen Mustafa İm, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

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