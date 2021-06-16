Yere düşen Türk bayrağını kaldıran minibüs şoförüne ödül

KONESOB Başkanı ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, geçtiğimiz günlerde Meram Yeni Yol güzergahında trafikte seyir halindeyken önündeki bir araçtan rüzgar nedeniyle yere düşen Türk bayrağını aracı durdurarak yerden alan minibüs şoförü Hüseyin Uluiri'ye bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Karabacak, minibüs şoförünü Türk bayrağı yaka rozeti ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Başkan Karabacak, Konyalı minibüs şoförlerinin her daim duyarlı olduğunu belirterek, “Meram Yeni Yol Hattı minibüs şoförü arkadaşımız da şoförlerimizin duyarlılığına büyük bir örnek teşkil etmiş ve şanlı Türk bayrağımızı minibüsü durdurarak yerden alarak göstermiştir. Kendisini tüm minibüs şoförlerimiz adına kutluyor ve bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KONESOB Başkanvekili ve Konya Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Emin Baranok da duyarlı minibüs şoförüne ödül takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Programa Meram Yeni Yol Durak Yöneticisi Yılmaz Tekeci, minibüsün sahibi Ahmet Güsün, Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Yöneticileri Sıtkı Özgüç ve Muammer Oğuz Bulan katıldı.