Yerel basına icra ilanı desteği

Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliği” ile icra ilanlarının gazetelerde de yayınlanması düzenlenirken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla belli bir miktarın altındaki ilanların yerel gazetelerde, belli bir miktarın üstündeki ilanların ise ulusal gazetelerde yayınlanması sağlanacak.

İcra ve İflâs Kanunu'nun 114. Maddesinde yapılan değişikliğin ardından İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik'te Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 12. Maddesi ile “İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı elli binin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.” düzenlemesi getirildi. Kanun'da Elektronik Satış Portalından yapılacak ilan ile gazete ilanı şeklinde bir ayrım bulunmadığı halde yönetmelikte Elektronik Satış Portalından yapılacak ilanın içeriği ile gazetede yapılacak ilanın içeriği ayrı ayrı düzenlendi.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde olmaması rağmen yeni çıkarılan yönetmeliğin 9. ve 10. maddelerinde taşınır ve taşınmaz icra satış ilanlarının gazetelerde yayımlanması düzenlenmiş oldu.

Bozdağ'dan medyaya destek talimatı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ulusal ve yerel gazetelerin en büyük gelir kaynakları arasında bulunan icra ilanları konusunda medyaya gereken desteğin verilmesini istedi. Bozdağ'ın verdiği talimatın ardından Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye çapındaki icra müdürlerine belli bir miktarın altındaki ilanların yerel gazetelerde belli miktarın üstündeki ilanların ise tirajı 50 binin üzerindeki ulusal gazetelerde yayınlanmasına yönelik iç genelge gönderildi.

Ahmet Furkan Gülap

