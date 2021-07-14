Yerel gazetelere online yatırım çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Basın İlan Kurumu işbirliği ile Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde Denizli ve Uşak'ta resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip yerel gazetelerin temsilcilerine yönelik "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi" eğitim programının sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın yanı sıra Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci katıldı.

Türkiye genelinde gazetelerin yüzde 90'ının internet sitesi konusunda geride olduğunu vurgulayan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Dijitalleşme konusunda bunun en iyi örneklerini gazeteler olarak vereceğiz. Bu kapsamda siber güvenlikten sayfa tasarımına kadar birçok konuda eğitim çalışması düzenledik. Gazetelerin tirajının bu kadar düştüğü ve artık dijitale taşınıldığı bir dönemde gazeteleri ayakta tutma yönelik bazı önerilerimiz var. Bizim gazetelerimiz habercilik anlamında çok gelişmiş bir altyapıya sahip, bir doğrulama mekanizması var. İnternet medyasında doğrulamadan ziyade hız önemli. İ

nternet sayfalarınızı da yeni oluşan internet mecralarına karşı geliştirin. Sadece 18 saat canlı tutsanız, içerik üretseniz, gazetecilik kültürünü internet sayfalarına taşısanız, yani o güvenilir kültürü taşısanız, sizinle rekabet edebilecek herhangi bir internet sitesi olduğunu ben zannetmiyorum. Türkiye genelinde gazetelerimizin yüzde 90'ı internet siteleri konusunda maalesef gerideler. Yeni çıkmış internet siteleri, haber mecraları çok daha öne geçebiliyor. Bizim onlarla rekabet etme konusunda çok ciddi bir potansiyelimiz var, bunu değerlendirmeliyiz" dedi.

Fadıl Pişkin