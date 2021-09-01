Yerel televizyonlara uydu ücretlendirmeleri ile ilgili müjde

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından gündeme getirilen yerel medya için uydu fiyatlarının indirilmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Radyo Televizyon Üst Kurulu, uydu yayını yapan kanalların gelirlerine göre ücretlendirilmesine ilişkin teklifini TÜRKSAT yönetimine sundu. Daha önceki uygulamaya göre ulusal televizyon kanalları da yerel televizyon kanalları da aynı uydu ücretini ödüyorlardı. Bu yeni teklife göre televizyon kanalları RTÜK'e beyan ettikleri reklam gelirlerine göre uydu ücretlerini ödeyecekler.

RTÜK'E teşekkür

Yerel kanalların pandemi döneminde ekonomik olarak zorlandığını belirten AYD Başkanı Burhan, “Bu süreçte RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin her daim yanımızda olmuştur. RTÜK reklam paylarının ödenmesi noktasında kolaylık göstermiştir. O nedenle başkana ve RTÜK üyelerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



Ömer Faruk Karataş

