Yerin 80 metre altında göl keyfi

Mahabad'ın 43 kilometre doğusunda yer alan ve İran'ın ikinci su mağarası olan Saholan Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yerin 80 metre derinliğinde bulunan göle yerleştirilen kayıklarla turistler güzel zaman geçiriyor.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve TÜRSAB Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe'nin öncülüğünde 25 kişilik heyet, Mahabad ve Bukan şehirlerinin arasında bulunan Saholan mağarasını gezdi. Mağaranın 80 metre derinliğine merdivenlerden inen Yüksekova heyeti, kayıklara binerek günün keyfini çıkardı.

Mağaranın muazzam bir yer olduğunu belirten TÜRSAB Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, “Şu an Saholan Mağarası'ndayız. Şu an 80 metre yerin atındayız. Doğa güzelliğini sunan bir manzara var. İçinde gölet var ve bizi tekne ile gezdirdiler. Suyun derinliği 63 metreye kadar gidiyor Muazzam bir coğrafya. Güzel bir yer aslında, birazda burayı Mersin ilimizde bulunan Cennet ve Cehennem Deresi'ne benzettim” dedi.

Metin Tek

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