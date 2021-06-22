Yerli aşının adı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesinde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen ve faz-1 ile faz-2 safhaları tamamlanan korona virüs aşısının faz-3 safhasında ilk gönüllüye uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hazır bulunduğu ilk aşı uygulamasına canlı yayınla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının adının Türkovac isminin uygun olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, faz-3 safhasına gelen, formülasyon olarak bundan sonra değişmeyecek olan artık bir aşıya sahip olduğumuzu söyleyerek, “Bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada gönüllülere yapıp etkinliğini görmüş olacağız” dedi.

“Artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz”

Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen bu aşının halihazırda Türkiye'de en ileri düzeye ulaşmış olan çalışma olduğunun altını çizen Erdoğan, “İlk yerli aşımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızın çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum. Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımız ile birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın araç aşılardır. Türkiye, Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri düzeydedir. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da kaldırıyor veya azaltıyoruz” dedi.

Salgın boyunca alınan tedbirler ve son olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasını hatırlatan Erdoğan, “Dışarıdan temin ettiğimiz aşılar önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Bu salgının daha ne kadar süreceği, daha ne kadar mutasyon geçireceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışma ile artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak aşımızın seri üretimine eve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşının isminin ne olacağını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda benim şahsen gönlümden geçen şu olabilir derim; hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından 'Türkovac' ismi uygundur derim” ifadelerini kullandı.

Programda gönüllü olan vatandaşa aşısı yapılırken, aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ”2013 yılında devletimizin yaptığı yatırımın meyvelerini topluyoruz. Bu, sadece pandemi döneminde değil, gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından da çok iyi bir deneyim ve alt yapıya sahibiz” dedi.

Derya Yetim