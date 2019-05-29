Yerli enerji silahı ‘Wattozz' Malezya'dan sonra şimdi de Güney Afrika'da

Dünyanın ilk ve tek uzaktan etkili kablosuz elektroşok silahı yüzde 100 yerli ve milli Wattozz Malezya lansmanından sonra ikinci uluslararası tanıtımını Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde gerçekleştirdi.

Albayraklar CEO'su Sertan Ayçiçek ve Güney Afrika basın mensuplarının katıldığı organizasyonda Milli Wattozz silahının özellikleri anlatıldı. Konu hakkında görüşlerini paylaşan şirketin CEO'su Sertan Ayçiçek; dünya markası haline gelen Wattozz'un yakalamış olduğu başarıdan son derece gururlu olduklarını söyledi. Ayçiçek, Wattozz için Güney Afrika'da şimdiden ön siparişler alınmaya başlandığını da açıkladı.

3 ülkede daha lansman olacak

Ayçiçek, elektroşok silahı yerli ve yabancı yatırımcılara açtıklarını önümüzdeki günlerde Endonezya, Lübnan ve İspanya'da da lansman yapacaklarını belirtti. Ayçiçek, Afrika'da cinayet, yaralama., hırsızlık ve gasp olaylarının ciddi boyutlarda olduğu ve Güney Afrika emniyet güçleri tarafından orantılı güç unsuru olarak ateşli silahlardan önce kullanılmaya başlanacak Wattozz silahının Güney Afrika halkı tarafından da kişisel savunma aracı olarak edinilebilmesi için gerekli izinler için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Ayçiçek ayrıca Wattozz silahını yerli ve yabancı yatırımcılara açtıklarını Güney Afrikalı yatırımcıları Türkiye'ye davet ettiklerini sözlerine ekledi.