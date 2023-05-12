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Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA'dan atıldı

Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA'dan atıldı
Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA'dan atıldı

Roketsan'ın geliştirdiği mini seyir füzesi ÇAKIR'ın ilk atışı AKINCI TİHA’ya yüklenerek başarıyla gerçekleştirildi, dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı.

Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı - Tıkla İzle

Roketsan'ın geliştirdiği mini seyir füzesi ÇAKIR'IN ilk atışı, AKINCI TİHA'dan gerçekleştirdi. 150 km menzile sahip olan ÇAKIR, SİHA'dan tam 7 bin metre irtifadan hedefe bırakıldı, hedefini tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyada ilk kez SİHA üzerinden seyir füzesi atıldığını vurguladı. Demir, “AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun, tebrikler” ifadelerini kullandı.

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