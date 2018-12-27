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Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır
Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerin göz bebeği yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir'in görüntülerini paylaştığı yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakan Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dedi.

Musa Erdoğan
 

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