Yerli İHA JACKAL ilk kez İngiltere semalarında uçacak

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir üniversitede yerli olarak üretile “Jackal” isimli insansız hava aracı (İHA) ilk ihracat başarısını gerçekleştirdi. Bu satış anlaşmasıyla birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez İngiltere'ye teknoloji katma değeri yüksek bir ürün satışı gerçekleştirmiş oldu. Gebze'de bir üniversitede gerçekleştirilen imza töreninde imzalarla birlikte İngiltere Türkiye'den 5 adet İHA teslim alacak.

“Bu anlaşma Türkiye ve bizim için büyük bir gurur kaynağı”

Yüksek hassasiyet ve yüksek teknoloji gerektiren İHA üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir ihracat başarısı gerçekleştirdiklerini söyleyen firma yetkilileri, “Dron teknolojileri konusunda üretim yapıyoruz. Bu dronlarla ilgili uçuş eğitimleri veriyoruz. Üretimini yaptığımız ve yerli, milli yazılıma sahip Jackal isimli hava aracımız, asgari 15 kilogram yük taşıyabiliyor ve 130 kilometre menzilde uçuş gerçekleştirebiliyor. Dünya ticaretinde ve katma değerli teknolojide üst sıralarda olan İngiltere'ye bu ilk İHA satışı ile şirketimiz ve ülkemiz adına bizler büyük gurur yaşıyoruz. Arkadaşlarımız çok uzun süre ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptılar. Önemli başarılara imza attılar. Bugün hepimizin yüzünü güldüren bu anlaşmaya katkısı olan, yönetim kadrosundan mühendisine, üretimde çalışan teknisyenlerden işçilere kadar emeği geçen herkese ve ayrıca desteklerinden dolayı tüm üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Jackal'ın sahip olduğu özelliklerle tam aradığımız gibi”

İngiltere'den gelen yönetici ise İHA için sahip olduğu yeni nesil özellikler ile eğitimler için çok uygun olması sebebiyle seçildiğini ifade ederek, “Dron pilot eğitiminde lider markalardan biri olarak eğitimlerimiz için Jackal insansız hava aracını tercih ettik. Çünkü akıllı operatörlerin satın alacağı sistemin bu olduğunu düşünüyoruz. Yeni nesil pilotları yeni nesil hava araçlarında eğitmeniz gerekir. Bunlar uzun menzilli ağır yük taşıyan ve geçmişte hobi olarak kullanılan ekipmanlardan farklı olan uçuş kontrol sistemleridir. Jackal'ın sahip olduğu özelliklerle tam aradığımız İHA olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun kurallarını değiştirmek istiyorsan, topun sahibi sen olmalısın. Jackal da eğitimlerde oluşturacağı farkla bize dünyanın dört bir yanındaki pilotları eğitme ve işlerimizi büyütme kabiliyetini sağlayacak” şeklinde konuştu.

Mert Gürenç