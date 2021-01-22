Yerli İHA'larda yeni bir dönem başlıyor

Coşkunöz Holding, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında yerlileşmesini üst sıralara taşıyacak bir yatırıma imza attı. İnsansız hava araçları için yerli ve milli, jenerik uçuş kontrol sistemi geliştirme amacıyla kurulan Ankara merkezli İVME, holding bünyesindeki çalışmalarına yeni kurumsal kimliği ve UAVERA ismiyle devam edecek. Holding, ayda 3 sistem/6 adet uçak ve alt bileşenlerini üretebilecek kapasiteye sahip UAVERA ile sivil ve askeri sahada kullanıma yönelik ürün ve hizmetler sağlamaya odaklanacak. İHA'larda kullanılan ve Türkiye'nin yurt dışından temin ettiği kameralar, motorlar, aviyonik sistemler ve diğer teknolojilerin yerlileştirilmesi üzerine çalışmalar, UAVERA'nın öncelikli konuları arasında olacak. Holding, satın almayı müteakip UAVERA'ya yaklaşık 15 milyon TL yatırım yaparak öncelikle dikey iniş kalkış yapabilen bulut altı küçük sınıf sabit kanat İHA'lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA'ların üretilmesi projelerine start verdi.

“Kamera yerlileştirmesini görev bildik”

Savunma ve havacılık alanında uzun yıllara dayanan tecrübelerini satın aldıkları şirket ile birleştireceklerini aktaran Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay, “Yeni yatırımımız ile Türk savunma ve havacılık sektöründe birçok ilke imza atmayı hedefliyoruz. İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlamak gündem konularımız arasında yer alıyor. Türkiye, İHA'ların kamera ve motorlarını yurt dışından alıyor. Kamera ve motor konusunda yerlileştirme projelerimiz bulunuyor” dedi.

“Sızmaların önüne geçeceğiz”

Özellikle İHA projelerine hız verdiklerini belirten Acay, “Geliştireceğimiz İHA'lar dikey iniş kalkış yapabilecek. Yazılımlar ile hareket kabiliyetini otonom hale getirdiğimiz İHA'lar, kullanışlı simülasyon ara yüzüyle pilota kolay kullanım sağlayacak. Ürünlerimiz farklı tip görev ve işler için eklemeler yapılarak istenilen hizmete cevap verecek özelliklerde olacak. Yerli sistemlerin üretilmesiyle sistemlere sızmaların ve kontrol etme mekanizmalarının da önüne geçeceğiz” açıklamasında bulundu.

"Yerli firmalara destek verelim"

Acay ayrıca, “Türkiye, İHA alanında önemli teknolojileri üreten bir ülke konumuna geldi. Birçok teknoloji Türk firmaları tarafından sağlanabiliyor. Coşkunöz gibi köklü işletmelere düşen görev, bu firmaları desteklemektir. Biz de teknolojiyi yurt dışında aramak yerine uzun zamandır bu alanda çalışan, hazır altyapı, teknoloji ve Ar-Ge kültürüne sahip, milli bir firma olan İVME'yi satın alarak destek vermeyi istedik. Girişimci bir KOBI'yi holding kanatlarının altına alarak çok daha büyük hedefleri gerçekleştirebilecek yerli ve milli UAVERA'ya dönüştürdük” dedi.