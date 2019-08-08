Yerli İngilizce öğrenme platformu, 2019 finalistleri arasında

Tüm dünyadan eğitim alanındaki teknoloji girişimlerini bir araya getiren Avrupa'nın en büyük zirvelerinden EdTechX Europe 2019, geçtiğimiz ay Londra'da gerçekleşti. Bu yıl yedincisi düzenlenen zirvede, 900'den fazla küresel katılımcı, 150'den fazla konuşmacı yer aldı ve eğitim teknolojilerine dair yatırımlar masaya yatırıldı. Zirvede EdTechXGlobal All Stars Ödülleri'nin finalistleri ve kazananları da açıklandı. Türkiye'den yapay zeka destekli İngilizce öğrenme platformu WEXT, EdTechXGlobal ödülleri Startup kategorisinde 250 girişim arasından ilk 20'ye girerek finalistler arasında yer aldı.

8 milyarlık eğitim teknolojileri harcamaları 2025'de 341 milyar dolara ulaşacak

EdTechX Global All Stars Ödülleri'nin finalistleri küresel bir jüri tarafından; gelir artışı, büyüme hızı, pazarı dönüştürme etkisi ve inovasyon gibi faktörler değerlendirilerek belirlendi. İlk defa bir Türk girişimin finalistler arasında yer aldığını belirten WEXT Kurucusu Ali Uzunyolcu: "Oxford University Press içerikleriyle yapay zekayı birleştirerek geliştirdiğimiz kişiselleştirilmiş İngilizce öğrenme metodu ve 6 ayda yüzde 95 artan kullanıcı sayısıyla, dünya genelindeki 20 eğitim teknolojisi girişiminden biri olarak seçilip finalist olduk. EdTech (eğitim teknolojisi) sektörünün su anki degerinin 8 milyar dolar oldugu tahmin ediliyor ancak 2025'de sektöre harcanan toplam tutarın 341 milyar dolara ulasacagı öngörülüyor. Bu rakamlar motivasyonumuzu artırıyor. Avrupalı ve uluslararası eğitim teknolojileri şirketlerinden üst düzey yatırımcıları; Oxford, Pearson ve Kaplan gibi önemli eğitim platformları ve üniversiteleri bir araya getiren bu zirvede ilk 20'de yer almaktan gurur duyduk" diye konuştu.

Türkiye'de 35 eğitim kurumuyla anlaşma yapıldı

TUBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında yer aldıklarını belirten Ali Uzunyolcu, "WEXT bir yıl olmadan 20 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 60'ı yapay zeka destekli seviye belirleme sınavına katıldı. Bireysel kullanıcı dışında, devlet ve özel okulların farklı kademelerinde de tercih ediliyoruz. Bu sene platformumuzu kullanmaları için 35 eğitim kurumuyla anlaşma yaptık. Bu demek oluyor ki; 30 binden fazla yeni kullanıcının daha İngilizce eğitimlerine destek olacağız. Platformda, 14 gün ücretsiz iade hakkı olmasına rağmen bunu kullanan neredeyse yok. Yüksek kullanıcı memnuniyeti ve büyüme hızıyla uluslararası pazara açılan dil öğrenme platformlarından birisi olmaya adayız” diyerek, bu anlamda gerekli çalışmalara başladık" dedi.

2018 yılının Kasım ayında hizmete sunulan WEXT, dünyanın en köklü üniversitelerinden Oxford Üniversitesi'ne ait Oxford University Press içerikleriyle yapay zekayı birleştirerek; yeni nesil kişiselleştirilmiş İngilizce öğrenme metodu sunuyor.