Yerli kripto para borsası Ascoindex hizmete girdi

Gayrimenkul, enerji, finans, turizm, sanayi, ziraat, sağlık, medya ve bilişim-IT alanlarında faaliyet gösteren A&S Yatırım Holding, ‘Ascoindex' adıyla yüzde 100 yerli kripto para borsası kurdu. Verilen bilgiye göre, 7 gün 24 saat işlem yapılabilen borsada, kesintisiz olarak canlı destek hizmeti de verilmeye başlandı. Her türlü tedbir düşünülerek 3 farklı güvenlik çözümleri şirketinin kontrolünde hizmet veren borsa, ilk iki hafta 6, sonra ise toplam 26 kripto para birimiyle işlem görecek.

3 banka ile anlaşıldı

Borsanın açılışına yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, halihazırda Akbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaştıklarını kaydederek, “Merkez Bankası da gerekli mevzuatları hazırlıyor. Bizim gibi borsaları ruhsatlandıracak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) da başvurumuzu yaptık. Elektronik para lisansını alıyoruz. Visa ve Master Card ile de anlaştık” dedi.

Her an kontrol

İşin en hassas noktasının güvenlik olduğuna dikkat çeken Uğur Akkuş, “Bizim rakiplerimizden en büyük farkımız merkezimizin Türkiye'de olması. Biz tam 3 siber güvenlik şirketi ile birlikte çalışıyoruz. Sistemimize sürekli testler yapılıyor. Transferde yavaşlama, hacklenme, sistem donması vs. gibi en çok şikayet alınan konulara karşı önlemlerinizi üst düzey aldık. Bizde bu tür sorunlar asla olmayacak. Ayrıca rakiplerimizden çok daha hızlıyız ve kolay ulaşılabiliriz” şeklinde konuştu.

Yüzde 20 daha ucuz

Uğur Akkuş, İlk 1 ay sıfır komisyonla hizmet vereceklerine de vurgu yaparak şöyle konuştu: “Komisyon oranlarımız piyasadaki diğer borsalardan da yüzde 20 daha ucuz olacak. Ascoindex'in mobil uygulaması hazırlanıyor. Şu anda mobilde web görünümüyle indirilebiliyor. 15 gün sonra herkes telefonuna App olarak da indirebilecek. Borsamızda başlangıçta ticarete açılacak coinler: TRY Market: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Link, UniSwap, USDT (Tether) olarak belirlendi”.

Talep hızla artıyor

İlk 3 ayda günlük 300 milyon TL'lik işlem hacmi hedefledikleri vurgulayan Uğur Akkuş, 3 aydan sonra ise sene sonuna kadar bu işlemin günlük 1 milyar TL'ye, 1 yılın sonunda da günlük 2 milyar TL'ye çıkacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

Akkuş'un verdiği bilgiye göre Türkiye, kripto para yatırımında AB'de birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'de dönen günlük işlem hacmi ise 7-9 milyar TL arasında. Pandemi ile birlikte ise talep yüzde 60 civarında arttı.

Yatırımcıya eğitim

Yatırımcılara A'dan Z'ye kripto borsası ve yatırım eğitimi de vereceklerini kaydeden Akkuş, eğitim içeriğini şöyle açıkladı: “Yatırımcılar için web sitemize üye olan arkadaşlarımıza eğitim günleri bildirilecek. Oraya online olarak kayıt oluşturacaklar ve hafta sonu belirli saatlerde o kayıttan online olarak eğitime katılabilecekler. Eğitimde 'kripto para nedir', 'dijital para nedir', 'hangi para birimleri mevcuttur', 'yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir' gibi konular üzerinde durulacak”.

Sırada ABD var

Uğur Akkuş, bu borsanın ABD'de ayağını da temmuz ayında kuracaklarını ifade ederek, “Ayrıca yerli kripto para birimi çıkarmak için de çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bunun da müjdesini vereceğiz” dedi.