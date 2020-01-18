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Yerli otomobil beş yıldızlı olacak

Yerli otomobil beş yıldızlı olacak
Yerli otomobil beş yıldızlı olacak

Yerli otomobile ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. TOGG resmi twitter hesabından yapılan son açıklamada aracın Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacağı açıklandı.

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2019 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan  ve tüm dünyada gündem olan yerli otomobile ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması otomobil meraklıları tarafından büyük bir beğeni topladı.

Şimdi de güvenlik konusunda önemli ilerlemeler kaydediliyor. Yerli otomobil yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak.

Yerli otomobil bununla beraber 2022 yılında Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama TOGG'un Resmi Twitter hesabından yapıldı.

İşte o açıklama:

Gülçin Kızılgök

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