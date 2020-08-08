Yerli otomobil, TOGG adıyla devam edecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş'ın katılımıyla “Türkiye'nin Otomobili”ne ilişkin online basın toplantısı düzenlendi. Yapılan tüketici araştırmalarına ilişkin detayları paylaşan Karakaş “Türk tüketicisinin yüzde 70'inden fazlası elektrikli araçlara geçmeye hazır. Kıyasladığımız zaman bu oran Avrupa'da ilk sıralarda” dedi. Bilinirlik ve genel beğeni oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını gördüklerini belirten Karakaş “Marka beğeni endeksine baktığımız zaman da kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz. Bunu yaparken tabii ki gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında pazarlarımızda çok değişik isim alternatiflerini de ölçerek test ederek bu sonuca vardık” diye konuştu. TOGG kelimesinin ve ifadesinin güçlü ve her dilde de benzer şekilde okunabilen ve tescilde bir sıkıntı oluşturmayan bir marka olarak ortaya çıktığını kaydeden Karakaş “Bu yüzden TOGG ile devam etmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

ON ŞİRKETLE İŞ BİRLİĞİ

Dünyadaki 10 global şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapıldığını bildiren Gürcan Karakaş, TOGG'un tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ü tamamlandığını, bunların yüzde 78'inin Türkiye'den, yüzde 22'sinin ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketlerden oluştuğunu kaydetti. Şu ana kadar TOGG'un iki patentinin tescil edildiğini belirten Karakaş, bunlardan birinin sürüş testlerine yönelik diğerinin de batarya ile ilgili olduğunu söyledi. Batarya konusunda hem görüşmeler hem teknik detaylandırmaların devam ettiğini kaydeden Karakaş, yerli firmalarla da görüşüldüğünü ancak ihtiyaç duyulan bataryanın Türkiye'de geliştirilemeyeceği konusunda görüş birliğine varıldığını aktardı. Karakaş “Bizim ihtiyacımız olan teknoloji, elektrikli araçların ihtiyacı olan teknoloji şu an Türkiye'de henüz üretilmiyor. Ve Türkiye'deki irili ufaklı birçok şirketle de görüştük ve geldiğimiz nokta bunu Türkiye'de üretimin başlangıcına kadar hatta ilk iki aracın üretimine kadar geliştirmemizin mümkün olmadığı yönünde. Dolayısıyla biz bu projeye dünyanın sayılı oyuncularından biriyle devam ediyoruz. Bu dünyanın sayılı oyuncularından birisini ülkemize getirme konusunda da ikna ettik” değerlendirmesini yaptı.

İKİ SENE ÜLKEMİZDE KALACAĞIZ

Gürcan Karakaş, kendi ülkesinde başarılı olmayan bir markanın yurt dışına ihracatta başarılı olamayacağını düşündüklerini dile getirdi. Bu nedenle önce ülke içinde kalmayı planladıklarını belirten Karakaş “Biz 18 ay, belki iki sene kadar bir süre sadece kendi ülkemizde kalmayı tercih ediyoruz. İhracata kalkıştığımız anda ilk hedefimiz Avrupa pazarı olacaktır. İlk gideceğimiz ülkelerin başında Almanya, Fransa hatta İtalya var diyebilirim” dedi.

PANDEMİYE KARŞI TEKNOLOJİLERİ YANSITACAĞIZ

Üretilecek araçlarda pandemiye karşı yeni teknoloji ve donanımlar ekleyeceklerini belirten Karakaş “Yaptığımız araştırmalarda bunu tüketici kullanımı ve testlerinde de gördük, özellikle sağlığa yönelik, hijyene yönelik artı konfora yönelik konularda tedbirler bir iki derece daha artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda belki de senelerde biliyorsunuz bu tüm dünyanın odağında orada da bazı gelişmeler bekleniyor. Biz de oradaki gelişmeleri yansıtabileceğiz” dedi.

700 İLYONLUK AR-GE YATIRIMI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak TOGG Gemlik Tesisinin 18 ayda tamamlanması ve 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan inmesi hedefleniyor. Tesiste 2030'a kadar, fikrî ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait, tamamı elektrikli beş farklı modelden toplam bir milyon adet üretilecek. TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde AR-GE yatırımı yapıldı.

TOGG Gemlik Tesisinde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim, senede 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak.

HONDA FABRİKASIYLA İLGİLENDİK

TOGG'un, Honda Türkiye'nin Şekerpınar fabrikasının global kararla kapanacak olması nedeniyle bu fabrikaya ilgisi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Karakaş, şunları aktardı: Tabii ki ilgilendik burayla. Yani ülkede böyle bir değer varken, açıklanmışken de belli bir noktadan sonra kapatılacağı ilgilendik. Hatta ilgilenirken sadece Honda Türkiye ile değil Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ve Honda Japonya ile beraber değerlendirdik. Ama orada geldiğimiz noktada Honda'nın stratejik öncelikleriyle ve fabrikayı kapatma tarihleriyle bizim süreçlerimiz içerisinde bir uyuşmazlık olduğu için bunu hayata geçiremedik.

Türkiye Gazetesi