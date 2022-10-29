İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yerli otomobil Togg banttan indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı

Yerli otomobil Togg banttan indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı
Yerli otomobil Togg banttan indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg banttan indi. Anadolu kırmızı renk Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı. Togg'un ilk aracı bantta indi. İlk Togg akıllı cihazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı. Togg'u üretim bandından alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.