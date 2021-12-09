'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak'

Türkiye'de ilk defa gerçekleşen 'Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı' E-drive Turkey ziyaretçilere kapılarını açtı. 9-12 Aralık tarihleri arasında, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'ndeki fuarda elektrikli otomobiller, farklı ulaşım alternatifleri sağlayan araçlar, şarj operatörleri, altyapı sağlayıcıları, batarya ve ekipman üreticileri yer alıyor.

Çevre dostu sıfır emisyonlu elektrikli araçlarla son dönemde ilgi arttı. Fuara gelen ziyaretçiler de elektrikli araçlara ilgi gösterdi. Fuarda, elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya geldi. Fuara katılan firmalar TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara daha da ilginin artacağını düşünüyor.

"TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak"

Güç elektroniği alanında faaliyet gösteren firma yöneticisi Selçuk Tufan, Türkiye'de elektrikli araçların son dönemlerde gündeme geldiğini belirterek, “Şu anda elektrikli araçlara bir talep var. 2 bin ila 3 bin arasında elektrikli araç bulunuyor. Özellikle yerli ve milli aracımız TOGG'un hayata geçmesinden sonra 2022 yılında bu sayının çok hızlı bir şekilde artacaktır. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde elektrikli araçların pazar hacmi oldukça genişleyecek. Benzinli ve dizel yakıtlı araçların yakın gelecekte talepleri azalacaktır. Türkiye'de soket sayısı yaklaşık 3 bin adet diyebiliriz" dedi.

"Elektrikli araçlara ilgi çok yüksek"

Elektrikli şarj sistemleri alanında faaliyet gösteren firma kurucu ortağı Fatih çolak, "Tesla Model 3 Türkiye'ye yaklaşık 3 ay önce geldi. Bu araçtan şu anda piyasada 8-10 adet bulunuyor. Tamamen elektrikli bir araç. Aslında markanın en uygun maliyetli olan aracı. Ortalama fiyatı 1.3 milyon lira. Türkiye'de şu anda halka açık bin 500 adet şarj istasyonu bulunmaktadır. Bunların çok düşük bir miktarı DC. Biz araçları AC ve DC olarak iki şekilde şarj edebiliyoruz. AC şarj cihazları genellikle müşterilerimizin evlerine ve iş yerlerine kuruyoruz. Diğer DC yüksek hızlı şarj istasyonları halka açık yerlerde bulunuyor. Evinizde bu aracı 5-6 saat içerisinde şarj edebiliyorken, dışarıda bulunan istasyonlarda 30-40 dakika arasında şarj edebiliyorsunuz. Tesla'nın AC şarj istasyonlarında şarj edilme süresi 6-7 saati buluyor. DC şarj istasyonlarında ise bir saatte şarj oluyor. Elektrikli araçlara ilgi çok yüksek. Elektrikli araçların maliyeti normal bir araca göre çok uygun. 600-700 liralık bir yakıtla kıyasladığımızda elektrikli araçlarda bu maliyet 40 lira civarında oluyor. Bildiğiniz üzere yerli ve milli otomobilimiz olan TOGG yakın zamanda geliyor. Önümüzdeki senenin son çeyreğinde bu araçları sahaya sürecekler. Ben TOGG'un araçları sahaya sürmesinden sonra elektrikli araçların yaygınlaşacağını düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'nin bu pazarda TOGG ile daha da büyüyeceğini düşünüyorum"

Fuarı beğendiğini söyleyen Ahmet Özçelik, "Türkiye'de elektrikli araç atağından sonra elektrikli araç sektörünün daha da gelişeceğini düşünüyorum. Dünyada elektrikli araç dönemi gitgide büyüyor. Türkiye'nin bu pazarda TOGG ile daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Ülkemizin bu alanda önemli çalışmalar yapacağını düşünüyorum. İnsanların elektrikli araçlara yoğun bir ilgisi var. Tesla araçları da az çok biliyorum. Bu model ABD'de ve Avrupa'da sevilen bir modeli, bende oldukça bu modeli seviyorum" ifadelerini kullandı.

Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş - İsmail Coşkun

