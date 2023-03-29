Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle belli oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu. T10X modeli için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu. Ayrıca, 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki bulunan 20 bin kullanıcı arasından yeni isimler seçilecek.

2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Öte yandan asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları 60 bin TL'lik ödemeler Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

T10X standart menzil: 953 bin lira

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor. Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X uzun menzil: 1 milyon 215 bin lira

523 kilometrelik menzillere sahip T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km

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