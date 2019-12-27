Yerli otomobile ilk sipariş Cumhurbaşkanı'ndan

Türkiye'nin yerli otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılıyor. Erdoğan yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulacağını söyleyerek, ilk siparişi kendisinin verdiğini açıkladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:

"ŞAHSIM ADINA İLK SİPARİŞİ VERİYORUM"

Milletimizin de bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bu otomobilin ticari olarak satışa sunulacağı 2022 öncesinde milletimizin desteğini göstermek üzere ön satış süreci başlatılabilir. Dünyada benzer projelerde kullanılan bu yöntemi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Milletimizin ön satışta ortaya koyacağı taleple bu projeye sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi buradan veriyorum.

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