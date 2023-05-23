Yerli otomobilin sınırları aşması isteniyor; 'Togg'u Avrupa'ya bekliyoruz'

Zeytinburnu'nda bulunan Togg'un deneyim ve teslimat noktası, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Sergilenen araçlar, vatandaşların ilgisini çekerek fotoğraf çekme ve deneyimleme fırsatı sunuyor. Test araçlarını inceleyen vatandaşlar Togg'un ülke sınırlarını aşmasını bekliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar en kısa sürede yerli otomobili Avrupa'da da görmenin hayalini kuruyor.

“Togg'u Avrupa'da görmek istiyoruz”

Avusturalya'dan geldiğini belirten Abdullah Özyılmaz, “Ülkenin markası çok gururluyuz. Togg'u Avrupa'da görmek istiyoruz. İçine bindik deneyimledik. Yerli ve milli olması ve elektrikli olmasını çok beğendim. Ben en çok Anadolu kırmızısını beğendim” ifadelerini kullandı.

“Direksiyon başına geçince insan gururlanıyor”

Togg Deneyim Noktası'na gelen vatandaşların arasında ilginç bir yorum da dikkat çekti. Ev inşa etmek yerine Togg almayı düşündüğünü ifade eden bir vatandaş, Togg'un çok konforlu olduğunu söyleyerek “Evde koltukta oturuyormuş gibi hissettim” dedi. Togg'u görünce heyecanlandığını belirten Coşkun Dura, “Normal şartlarda ev yapacaktım Togg alacağım inşallah. İçeride deneyimleyebildik çok rahat evde koltukta oturuyormuş gibi hissiyat veriyor. Çok gururluyuz. Araçta hiç ses yok. İçeride arkadaşlar çok yardımcı oldu. Direksiyon başına geçince insan gururlanıyor” şeklinde konuştu.

İsmail Coşkun - Uğur Çetin



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