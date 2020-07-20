Yerli otomotivden Fas'a 25 adet otobüs

Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, dünyanın farklı ülkelerinde çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Karsan, toplu taşımada kullanılmak üzere 25 adet Atak otobüsü Fas'a teslim etti. Yapılan bilgilendirmede; satın alımını ülkede faaliyet gösteren özel bir taşıma şirketinin gerçekleştirdiği ve Euro 5 normlu motor özellikleriyle donatılan Atak, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer alıyor. Atak, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle kullanıldığı her coğrafyada da sürücü ve işletmecisine avantaj sağlıyor.

Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde bizim için yeni ve önem verdiğimiz bir pazar olan Kuzey Afrika'daki teslimat hepimiz için mutluluk verici. Yakın gelecekte bu pazarda da güçlenerek genişleyeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Fas'ta faaliyet gösteren özel bir taşıma şirketine teslim edilen ve Euro 5 normlu motor özellikleriyle donatılan Atak, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer alıyor.