Yerli sermayeli teknoloji şirketi Exepix faaliyetlerine başladı

Türkiye'deki perakende, enerji, inşaat ve madencilik alanlarındaki teknoloji açığı ve potansiyelini desteklemek adına Gürsoy Grup, yeni bir teknoloji şirketi kurdu. Exepix CTO'su Emre Bora, Türkiye'de ekonomiye en fazla katkı sağlayan başlıca sektörlerdeki potansiyel teknolojik geliştirmelere odaklandıklarını dile getirdi. Bu sayede öncelikle yurt içi akabinde ise yurt dışına katma değeri yüksek ihraç hedeflerinin olduğunu vurguladı. Bora, “Uzmanlığımız geleceğin sistemlerinden olan IOT (nesnelerin interneti) olduğu için kendimizi bir sektörle sınırlandırmıyoruz, yatırımlarımızla çok daha geniş alanda hizmet sunmayı planlıyoruz” dedi.

Yüzde 100 yerli yazılım AtlasGMT'den maliyet odaklı çözümler

Farklı ürün yazılım çözümleri sunduklarını ifade eden Bora, geliştirdikleri AtlasGMT ağ izleme ve yönetim yazılımının muadillerine göre fonksiyonları ve fiyatıyla avantajlı konumda olduğunu vurguladı. Bora, “ISO27001 standardının bir gereksinimi olarak altyapıda iş sürekliliği, ağ güvenliği, risk ve performansının sağlanması amacıyla AtlasGMT Ağ İzleme ve Yönetim Ürünü şirketlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu alanda yazılım sunan yurt dışı menşeli ürünlerin kurulum ve kullanımı zor ve oldukça pahalı. Biz AtlasGMT'yi gelişmiş, kapsamlı ve erişilebilir fiyatlarla sunduğumuz için birçok kurum tarafından tercih ediliyor. AtlasGMT'nin özel projelere göre yazılımı kişiselleştirme imkânı sunması da önemli bir avantajımız” şeklinde konuştu.

Şirketin çalışmaları hakkında şu bilgiler veridi:

Exepix'in ‘Susaam' ürün yazılımı

Yapılan açıklamaya göre Machine Learning, AI ve Yapay Zeka ile güçlendirilmiş gerçek zamanlı video analiz ve işleme çözümü olarak öne çıkıyor. Kişi sayma ve analiz çözümü olan Susaam, öğrenilebilir mimari teknoloji yapısıyla farklı sayma, ayırma, analiz yapma gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

Yeni enerji noktaları elektrikli araç şarj üniteleri

Yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı amaçlayan şirket, enerji alanında geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç şarj ünitelerinin tüm yazılım ve altyapı süreçlerini geliştiriyor. Türkiye'nin şarj ağının hızla gelişmeye başladığı bir dönemde yazılım gücü ile yakın zamanda önemli bir oyuncu haline gelme hedefini taşıyor. 30 kişilik yazılım ekibiyle faaliyetlerine başlayan şirket, kısa ve orta vadede 100 kişilik bir yazılımcı ekibine ulaşmayı hedefliyor. Gürsoy Grup bünyesinde faaliyetlerine başlayan şirket, grubun faaliyet gösterdiği; inşaat, enerji, madencilik, hizmet, gıda, eğlence, sanayi, turizm alanlarından sonra 9. faaliyet alanı olan teknoloji sektöründe de yerini aldı.

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