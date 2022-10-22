Yerli silahlar 80'in üzerinde ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Savunma sanayi şirketlerinden KOBİ'lere, üniversitelere, tedarikçilere ve Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını fuarda bir araya gelecek. Fuar aynı zamanda hem katılımcılara hem de ziyaretçilere önemli iş birliği fırsatları sunacak.

Türkiye bu yılın ilk 9 ayında savunma ve havacılık sanayiinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artışla 2 milyar 636 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 10 yıl önce 800 milyon dolar civarında olan savunma sanayii ihracatı bu yıl fuarla birlikte 4,5 milyar doların üzerinde olması hedefleniyor.

Öte yandan Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli silahlar da fuarda sergilenecek. 80'in üzerinde ülkeye ihraç edilen yerli silahlar Türk savunma sanayii sektörünün ihracatına da önemli katkı sağlıyor. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerli üretim silahlar sergilenecek. Özellikle ABD tarafından ilgi gören silahlar Asya ve Afrika'daki ülkelerin kolluk kuvvetleri tarafından da tercih ediliyor. Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş.'nin Düzce'deki fabrikasında 300'ün üzerinde ürün Türk mühendisleri tarafından geliştirilerek dünyaya ihraç ediliyor.

Keleş: "Fuarla birlikte savunma sanayiinde 4,5 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefliyoruz"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "SAHA Expo'ya 57 ülke katılacak. Bu ülkelerin 11'inde bakan düzeyinde katılımı olacak. Ayrıca bir ülkeden de başbakan düzeyinde bir katılım olacak. Bu fuarda ilk defa sergilenecek olan ürünler de var. Bu fuarda özellikle öne çıkarmak istediğimiz insansız deniz araçları konusu olacak. İnsansız deniz araçları konusunda da Türkiye tıpkı insansız hava araçları gibi bir potansiyel elde etti. Bu fuarda yabancı katılımcılarımıza insansız deniz araçlarımızı sunuyor olacağız. Aynı şekilde mühimmat teknolojilerimizde, elektronik sistemlerde ve insansız kara araçlarında çok önemli gelişmeler var. Türkiye'nin son dönemlerde özellikle artma trendinde olan savunma sanayii ihracatı, bu fuarla birlikte 4,5 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefliyor" açıklamalarında bulundu.

Aliş: "Savunma sanayii sektörünün 2023 yılındaki ihracatında yüzde 30 artış olacağını düşünüyorum"

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, 80'in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizerek, "Birçok alanda 300'ün üzerinde ürünümüz var. Farklı kategorilerdeki ürünlere sahip olmak ihracata en büyük desteği sağlıyor. Sadece Amerika, Avrupa veya Afrika değil, dünyanın her ülkesinde var olmaya başladık. Sivil silahlarımızı daha çok ABD'ye ihraç ediyoruz. Kolluk kuvvetlerinin kullandığı silahları da çoğunlukla Asya ve Afrika kıtalarındaki ülkeler alıyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük bir ihracat artışı var. Şu anda ihracat yapan sektörler içerisinde en büyük artış oranı savunma sanayiinde. Şu anda Türkiye'nin savunma sanayii ihracatı 4 milyar dolar seviyesinde. Savunma sanayii sektörünün 2023 yılındaki ihracatında yüzde 30 daha fazla artış olacağını düşünüyorum" dedi.

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, “Savunma sektörü Türkiye'de özellikle son 10 yıldır inanılmaz bir ivme kazandı. Dünyada her noktada ses getiren bir aşamadayız. 80'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda neredeyse 3-4 ordunun silahını karşılayacak yapıya geldik ve bu noktada siparişlerimizi de aldık. Askeri silahlar konusunda, büyük bir aşama kaydedildi” diye konuştu.

Fuar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Muhammed Fırat Aksoy



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