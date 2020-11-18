Yerli solunum cihazları hem hastalara hem de ekonomiye nefes verecek

Etkisini günden güne arttıran korona virüs salgınına karşı Türk Mühendisler tarafından Biosys, Arçelik, Aselsan, Baykar ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışmasıyla yapımı gerçekleşen yüzde yüz yerli mekanik solunum cihazları birçok ilde olduğu gibi Adana'da da kullanılmaya başlandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 35 yerli mekanik ventilatör yoğun bakım ünitelerinde hastaların hizmetine sunuldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Dr. Göksel Kütük, cihazların önemine ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Dr. Kütük, “Bu hastanemizde sağlık alanında büyük bir misyonu karşılamaktayız. Gerek ilimizin, gerek çevremizin gerekse Ortadoğu ülkelerinin sağlık üssü olarak görev yapmaktayız. Pandemi döneminde özellikle 100 üzerinde yoğun bakım, 320 üzerinde de izole servis yataklarıyla hizmet verdik. Birçok hastanede normal ameliyatlar yapılamazken biz burada 500'ün üzerinde nitelikli cerrahi girişimlerde bulunduk. Hastanemiz büyük bir misyonu üstlenmekte. Bu solunum cihazları sayesinde özellikle üçüncü basamak yoğun bakımlarda kapasitemizi yüzde 300 hatta, yeni gelen cihazlarımızla yüzde 600 oranında arttırma fırsatı bulacağız. Bu da bölgemiz için güç veriyor. 20 yıllık meslek hayatımda ilk defa yerli bir yoğun bakım ventilatörü cihazı kullanmakta bize nasip oldu” diye konuştu.

“Hem hastalara, hem de ekonomiye nefes verecek”

Ventilatörün ihraç edilebilecek olmasının da ülkeye önemli bir gelir kaynağı sağlayacağını belirten Dr. Göksel Kütük, “Birçok gelişmiş ülke havaalanlarında birbirlerinin tıbbi malzemelerine, solunum cihazlarına el koyarken biz 24 ülkeye birçok tıbbi malzeme ve solunum cihazı hediye eden bir ülke olduk. Hakikaten insan zengin olabilir ama cömertlik ayrı bir şey. Ülkemle gurur duydum. Çok kısa sürede 29 gün içerisinde bin 770 adet cihazın Brezilya'ya satışı oldu. Litvanya'ya 20 adet cihazımız satılmıştı. Buradan müthiş bir gelir beklentisi de var. Ülkemiz bu üst düzey ventilatörden yaklaşık 60 bin adet sipariş almış bulunmakta. Cihazımız hastalara nefes olurken ekonomimize de bir miktar nefes verecek” dedi.

“Şuanda elimiz daha da güçlenmiş oldu”

Nitelikli yoğun bakımların ventilatör cihazı olmadan bir anlam ifade etmediğini de vurgulayan Dr. Kütük, daha sonra şunları söyledi:

“Özellikle korona virüs döneminde bunu çok gördük. Yoğun bakıma hastalar solunum yetmezliğiyle geliyor. Bu cihazlar olmadan o aşamada üst düzey yoğun bakım kurulumu olmuyor. Şuanda elimiz daha da güçlenmiş oldu. Sadece bu pandemi süresince değil, KOAH, astım, kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olup bu cihaza ihtiyaç duyan hastalarımız pandemi döneminden sonrada bu cihazlardan faydalanacaklar. O yüzden ayrıca gururluyuz."

“Uzaktan doktorlar cihaza müdahale edebilecek”

Cihazın teknik özelliklerini de anlatan Anestezi Uzmanı Dr. Göksel Kütük, “Bu cihazın prematüre bir bebekten yetişkin bir insana kadar kullanım avantajı var. Yerli üretim olması, yazılımının kolay kullanılabilir olması büyük bir avantaj. Belki bizler uzaktan takip sistemlerine geçeceğiz yoğun bakımda. Belki evden ventilatör ayarlarına müdahale edebileceğiz. Diğer ventilatörlerde olmayan bazı modlar var. Biz olmadan bile hemşireler ilk müdahale olarak hastaya solunum cihazını bağlayacak ve cihaz hastanın durumuna göre ona en uygun olacak şekilde nefesi verecek. Bu özellik üst düzey çoğu ventilatörde yok. Ne mutlu ki bizim yerli üretimimizde bu var. Arkadaşlarımız ön yargılı davranmasınlar, müthiş bir cihazımız var” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay